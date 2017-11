Football – Ligue 1 : Match de folie entre Tefana et Vénus

Les matchs comptant pour la 7e journée du championnat de Ligue 1 se sont déroulés les 17 et 18 novembre à Tahiti. Le suspense est total, six équipes se tiennent en six points au classement général. Central reste leader avec 23 points malgré sa défaite 4-3 contre Dragon qui est deuxième avec 22 points. Vénus et Tefana se neutralisent 2-2 et sont troisièmes ex aequo avec 21 points, Pirae est cinquième avec 19 points et Taiarapu sixième avec 17 points.



C’est clairement l’as Dragon qui fait la bonne opération du week end en s’imposant 4-3 face au leader Central. On rappelle que l’as Dragon est dans une phase favorable, elle est une des deux équipes, avec Vénus, qui jouera la prochaine Ligue des clubs champions OFC dont les matchs de poule se joueront à domicile du 18 au 24 février prochain. Lancement de son école de foot, arrivée de Marama Vahirua, le club est en effervescence.



C’est pourtant Central qui ouvre le score à la 31’ par l’intermédiaire de Jess Horoi mais Dragon réplique dans la minute qui suit pour remettre les équipes à égalité 1-1, à la 32’. Central reprendra l’avantage à la 45’ grâce à Jay Warren qui permet à son équipe de rentrer au vestiaire avec un but d’avance. En deuxième mi-temps, le jeune capitaine et gunner de Dragon Tamatoa Tetauira remet à nouveau les équipes à égalité, 2-2 à la 61’.



10 minutes plus tard, l’ancien joueur professionnel Marama Vahirua enfonce le clou et inscrit deux buts coup sur coup à la 71’ et à la 76’, permettant à Dragon de prendre le large en menant 4-2. La réduction du score de Gaetan Sanchez à la 80’ ne sera pas suffisante, Dragon s’impose 4-3 face au leader du championnat qui parvient malgré tout à se maintenir en tête. Le leader jouera un autre gros match vendredi à 19H30 contre Vénus qui jouera à domicile. Cela promet d’être chaud à Mahina.

Le match avait bien commencé pour Tefana



Le deuxième choc du week end allait opposer samedi après midi Vénus à Tefana, qui jouait à domicile sur son terrain en synthétique. Après sa défaite en Coupe de France contre Rodez Aveyron Football, Tefana avait une occasion de prendre la tête du championnat suite à la défaite de Central la veille. C’était sans compter sur la hargne de Vénus, la deuxième équipe qualifiée pour la Ligue des clubs champions OFC 2018.



La match avait pourtant bien commencé pour Tefana, le buteur vedette Temarii Tinorua, en véritable renard de surface, profite d’une imprudence de la défense de Vénus pour ouvrir le score à la 5’. Le jeu est assez brouillon des deux côtés en première période. A la 44’, suite à un tacle dangereux sur Alvin Tehau, Remuera Tehau - entré une minute plus tôt - écope d’un carton rouge, remis par un intraitable Kader Zitouni.

Une deuxième mi-temps de folie



1-0 et en supériorité numérique à domicile, la seconde période s’annonçait plutôt bien pour Tefana, d’autant plus que Vénus allait écoper d’un deuxième carton rouge, Marcel Tihoni laissant ses coéquipiers à 9 sur le terrain. Mais à la 60’, le meilleur buteur du championnat de Ligue 1 Teaonui Tehau, toujours aussi vif et percutant, permet à vénus de revenir à 1-1. Tefana continue d’attaquer et met sa supériorité numérique à profit en reprenant l’avantage 2-1 à la 76’, grâce à Tehina Temorere.



On pense alors que les carottes sont cuites pour Vénus mais à la 86’, Yann Pennequin-Le Bras arrache le match nul 2-2, permettant à Vénus de rester à deux points du leader, Central. Vénus affrontera Central lors de la prochaine journée alors que Tefana aura un match plus facile contre les U19, avant derniers du classement.



Dans les trois autres confrontations de cette 7e journée, Pirae s’impose 4-3 au stade Pater face à Taiarapu, Manu Ura gagne à domicile 4-1 face aux U19, enfin Aorai et Punaruu font match nul 2-2. SB / FTF

Rédigé par SB / FTF le Lundi 20 Novembre 2017 à 09:38 | Lu 113 fois

