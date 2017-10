Football – Ligue 1 : Dragon fait la bonne opération de la 5e journée

Dragon s’impose face à Vénus



La bonne opération a été effectuée par l’as Dragon. Le club de Titioro avait déjà perdu deux fois en quatre matchs, contre Taiarapu et contre Pirae. Dès la 6’ minute, Salomon Tevepauhu ouvre le score mais le meilleur buteur du championnat, Teaonui Tehau, remet les deux équipes à égalité à la 18’, le score n’évoluera pas jusqu’à la mi-temps. Au retour du vestiaire, le jeune capitaine de Dragon Tamatoa Tetauira se montre à nouveau décisif à la 60’, en inscrivant le but qui permettra à Dragon de s’imposer 2-1 face à Vénus.



Le leader Central aurait pu en profiter pour distancer Vénus mais il n’en sera rien puisque Central devra se contenter d’un match nul contre Taiarapu. L’excellent n°10 centralien Manuarii Hauata avait pourtant « fait le job » en inscrivant un premier but à la 17’ puis en second à la 73’. C’était sans compter sur la gnaque de Taiarapu qui marque à la 85’, prend un carton rouge à la 87’ et finit par marquer encore à la 90’, peu avant la fin du match.



Pirae, qui s’était pourtant offert dans ce début de saison un nul contre Vénus et une victoire contre Dragon, n’a obtenu qu’un match nul 4-4 contre la sélection U19. L’effectif de Pirae est composé d’un mélange de joueurs « stars » Tikitoa et de jeunes joueurs. Dès que le nombre de Tiki Toa faiblit – il n’y avait que Raimoana Bennett, Tearii Labaste et Raimana Li Fung Kuee cette fois-ci sur le terrain -, l’équipe a forcément plus de mal. Les U19 n’ont pas démérité non plus, notamment Yann Vivi qui s’offre un doublé.



Le promu Aorai s’offre sa deuxième victoire en cinq matchs. Après les défaites contre les ténors Tefana, Vénus et Central, Aorai fait un sans faute pour l’instant face aux équipes de bas de tableau, victoire 2-1 contre les U19 lors de la 4e journée et victoire encore 2-1 cette fois-ci contre Manu Ura. Tefana s’impose logiquement 4-2 contre Punaruu, actuel dernier du championnat.



Cette 5e journée de championnat a été marquée par des incivilités de la part de supporters. Une enquête est en cours en vue d’éventuelles sanctions. SB / FTF