C’est important pour la FTF d’être en relation avec de nouveaux enfants ?



« On parle de la FTF mais moi je me met sous le sigle de la Ligue de Polynésie au sein de la FFF, vu que c’est une commande de la FFF qui diffuse ce programme dans toutes les Ligues de métropole et d’Outremer. On fait notre job, avec Patrice Flaccadori, pour mettre en place ce programme. Après, c’est vrai que cela doit servir à la FTF pour relancer, redynamiser le football chez les jeunes à travers la pratique et surtout les valeurs du football. »



« J’ai vu ce matin énormément de qualités chez des filles qui ne jouent pas en club, j’aimerais voir une bonne vingtaine de filles rallier les clubs l’an prochain. Elles doivent certainement jouer dans les quartiers en futsal. Il y a un gros potentiel et une grosse base de gamins à récupérer pour les clubs. »



Un rappel des valeurs du football ?



« Sur des centaines de milliers de matchs organisés chaque année, 98,5 % ont été sans incident. La FFF a fait un gros travail là dessus à travers le programme « tous PRETS » pour Plaisir, Responsabilité, Engagement, Tolérance et Solidarité. Respecter ses camarades, le matériel, l’éducateur, l’enseignant…Ce sont des valeurs que l’on défend à l’école. L’idée c’est de dire que le football défend ces mêmes valeurs. On ne se substitue pas à la famille mais le football peut avoir un gros rôle éducatif. »



« Je remercie l’USEP, Stéphanie Sanquer, les conseillers pédagogiques de la circonscription de Pirae, Arue et Papeete, les éducateurs qui sont intervenus avec moi sur le cycle, et les instits qui ont joué le jeu et qui je pense ont été contents de la mise en place du programme. » Propos recueillis par SB / FTF