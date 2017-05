Football – Focus sur Central : « Faire honneur au maillot »

Cyril Klosek, coach de Central



Cette victoire en Coupe met un peu de baume au cœur ?



« Tout à fait. On a à cœur de faire un beau parcours en Coupe surtout après la défaite nous privant de la Champion’s League 2018, surtout qu’on avait dominé cette demi finale de championnat. C’est une défaite qui a laissé des traces sur la première mi-temps de ce soir. Forcément les objectifs des joueurs ont été chamboulés, c’est une défaite qui touche mentalement. »



Ton analyse du match ?



« On fait une première mi temps difficile, on prends des buts vraiment bêtes puisqu’on avait la possession du ballon. Mais je suis fier de mes joueurs sur cette deuxième mi-temps et des qualités qu’ils ont montrées. A la mi temps, on a parlé de fierté, on a parlé de prendre du plaisir sur le terrain, c’est le plus important. On doit faire honneur à ce maillot jusqu’au dernier match sous les couleurs du club. »



Justement, quels sont les projets du club ?



« Il faut voir cela avec le président du club, Eugène Haereraaroa. Il ne nous reste plus que la Coupe de Tahiti Nui, on va donc faire en sorte d’aller le plus loin possible dans cette compétition. Le prochain match contre une belle équipe de Tefana s’annonce difficile mais pas insurmontable. A nous de faire du mieux possible pour ce match, pour aller chercher la finale. »



L’alchimie avec les joueurs étrangers ?



« Cela a été très positif, les joueurs extérieurs nous ont beaucoup apporté, ils ont beaucoup apporté aux joueurs locaux. Ils font preuve de grandes qualités humaines, footballistiques et morales. Ils sont à 100% impliqués dans notre projet. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie mes joueurs pour cette deuxième mi temps et j’espère qu’on accrochera cette finale de Coupe et la victoire finale. » SB / FTF