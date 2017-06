Football – Focus sur Bernard Vahirua : « On doit continuer à travailler »

Parole à Bernard Vahirua



Quelques mots sur cette finale de Coupe de folie contre Tefana ?



« On savait que cela allait être un match très difficile. On était en place lors des 90 minutes mais on a vu que Tefana avait quand même le match en main. On a plutôt tenté de jouer en contre-attaque. Mais arriver jusqu’aux tirs au but et perdre aux tirs au but, cela fait mal…Mais il a fallu accepter. On essayera à nouveau l’année prochaine. En cette fin de saison, je remercie surtout les joueurs, leurs femmes, les dirigeants et surtout la Ligue de Moorea qui nous a beaucoup aidés. »



Temanava avait pu compter sur beaucoup de supporters ?



« Oui, on avait loué le bateau, je remercie au passage l’armateur. Lors de la finale, plus de 300 personnes avaient fait le déplacement même si on s’était organisés à la dernière minute. Ces supporters m’ont rendu fier même s’il y a eu quelques dégâts dans la tribune, c’est come ça. Je félicite Tefana qui a gagné cette Coupe. »



Il y a énormément de licenciés à Moorea ?



« Oui, il y a beaucoup de licenciés et beaucoup de réussite au niveau des jeunes. Mais à l’âge de 14 ans, ils viennent en ville alors il n’y a pas de suivi. Mais le football jeune progresse très bien. Le football sénior bat son plein tous les dimanches. »



C’est une fierté d’avoir Marama dans l’équipe ?



« Je suis un peu déçu qu’il n’ait pas marqué son pénalty, pas pour me faire plaisir mais pour faire plaisir à tout le monde. Je le taquine, je lui ai dit ‘tu es un joueur professionnel, tu dois la mettre dedans !’. Mais le football c’est comme ça ! (rires) Marama m’a beaucoup aidé avant le match. Il a donné beaucoup de conseils, cela se voit que c’est un pro. On a eu chez nous beaucoup de blessés, de malades en fin de saison. On avait moins bien joué contre Tefana qu’en demi finale contre Dragon, mais on a quand même montré un bon football. On a vu que Tefana joue à un autre niveau, on doit continuer à travailler. » Propos recueillis par SB / FTF