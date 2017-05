Football – Coupe de Tahiti : La « revanche » de Tefana sur Vénus

Un deuxième match spectaculaire



Dans le deuxième match, le public a pu retrouver Central, 3e au classement de Ligue 1, qui affrontait Manu Ura, 6e. Central avait à cœur de bien faire puisque lui aussi ne pourra pas participer à la Ligue des Champions 2018, battu au penalties par Dragon vendredi soir. Central a pu s’imposer 5-4 dans la douleur devant un public en feu. Central est un des rares clubs possédant de nombreux joueurs étrangers.



C’est Manu Ura qui va pourtant ouvrir le score contre le cours du jeu. Rainui Mu part seul au but dès la 4’ et récidive à la 9’ grâce à un contrôle orienté de la tête parfait. Il faut attendre la 18’ pour que Central, qui domine, n’inscrive son premier but grâce à une frappe du gauche de Miguel Estay, sous la barre de notre Tiki Toa Jonathan Torohia de retour des Bahamas.



Sauf que…sur corner, Hiroana Poroiae va placer une tête magnifique au premier poteau, le gardien de Central Bruno Tetuanui ne peut rien faire. Après un but refusé à Central pour une position de hors jeu, Rooarii Roo marque et permet à Manu Ura de rentrer au vestiaire sur le score de 4-1. Mais Central va garder son sang froid, malgré la situation difficile. César Ortiz offre un doublé à la 52’ et 60’, Kensi Tangis marque un beau but de la tête et enfin Jay Warren inscrit le but de la victoire sur penalty juste avant la fin du temps règlementaire. SB / FTF