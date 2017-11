Football – Coupe de France : Le miracle n’a pas pu avoir lieu

Fin du match en début de seconde période



A ce stade et au vu de la première période, tout est possible. Mais cinq minutes après le retour du vestiaire, une passe hasardeuse vers le gardien de Tefana suivie d’un gros cafouillage permet à Rodez d’ouvrir le score. Prendre un tel but est certes rageant mais à ce stade rien n’est perdu pour Tefana qui est donc mené 1-0 devant son public, resté de marbre lors de cette ouverture de score peu glorieuse.



Mais juste après, alors que l’action se déroule au milieu du terrain, le défenseur Angelo Tchen se rend coupable d’un tacle dangereux immédiatement sanctionné d’un carton rouge par François Letexier, arbitre chevronné spécialement venu de métropole. C’est l’incompréhension. Comme un tel joueur, Angelo Tchen, qui rappelons-le a participé à quatre Coupes du monde de beach soccer, et qui est donc un joueur d’expérience, a pu en arriver là.



Fatigue ? Enervement ? Difficile de juger un tel acte vu de l’extérieur. On ne peut s’empêcher malgré tout de faire un parallèle avec les cartons rouges pris par Nicolas Vallar lors de matchs importants en championnat ou à l’international. Angelo Tchen, comme Vallar, avait lui aussi déjà écopé d’un carton rouge en Ligue des Champion OFC en 2016.



En tous cas, face à un tel adversaire, le match est « tué ». Tefana aura malgré tout quelques bonnes phases d’attaque avec même plusieurs occasions de but du n°15 Manutea Taae mais Rodez inscrira un deuxième but suite à une supposée main non sifflée puis un troisième but indiscutable suite à une belle frappe dans l’axe.



Plusieurs joueurs de Tefana ont proposé un bon match, on a donc hâte de les revoir à nouveau tenter leur chance à l’international, même s’il faudra attendre un moment puisqu’ils ne participeront pas à la prochaine Ligue des Champions OFC en 2018. Nul doute que ce revers devrait les booster pour leur permettre de remporter le championnat de Ligue 1 qui reste désormais leur objectif principal à court et moyen terme. SB / FTF