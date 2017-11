Football – Championnat féminin : « On ne veut pas faire que du futsal ! »

Parole à Stéphanie Spielmann :



Un nouvel élan dans le foot féminin ?



« Pour la saison 2017-2018, on a décidé de supprimer le championnat U16 qui est devenu un championnat U23, on élargi un peu au niveau des catégories d’âge. On a toujours notre championnat sénior. La bonne nouvelle, c’est que cette année on va retrouver un nombre assez important de clubs de football alors que sur les deux dernières saisons c’était des comités de futsal essentiellement. Les clubs de foot ont lancé leur section féminine. On a neuf équipes dans le championnat U23 et huit équipes dans le championnat sénior. »



Le développement se poursuit ?



« Je suis très optimiste, je pense que les clubs sont en train de prendre conscience que, finalement, le football féminin c’est très plaisant, que les filles sont assidues aux entrainements. En tant qu’éducateur, c’est également plaisant de s’occuper des filles pour les mêmes raisons. Je suis très contente, c’est une grande première. On ne savait pas si cela allait prendre, si les clubs allaient lancer leurs équipes féminines. Au final, on est à 17 équipes, c’est déjà une réussite. »



Les moyens matériels, logistiques c’est important ?



« C’était notre souhait à la fédération de soutenir ces clubs, qui se lançaient ou se relançaient dans le football féminin, en les accompagnant au maximum pour ne pas qu’ils aient de frein financier. Au niveau du matériel, ce n’est pas toujours évident donc on leur a fourni du matériel, on les aide sur les transports, on leur donne également des tenues. C’était important que les équipes « mouillent le maillot » pour leur club donc, avec le département communication, on a fait des maillots aux couleurs de chaque club. »



Il y a des équipes favorites ?



« Pas vraiment, je pense que cette année on va avoir un championnat plus relevé que par le passé puisque sur les U23 on va retrouver des joueuses qui ont fait partie de la sélection et qui ont donc fait toute la préparation. Au niveau sénior, on a vu ces anciennes internationales, qui avaient arrêté le football ou étaient parties au futsal, qui reviennent avec plaisir au football et qui sont dispatchées dans les équipes, c’est vraiment ouvert. »



Les prochaines échéances internationales ?



« Essentiellement la Nation’s Cup féminine en décembre en 2018. Ces championnats sont aussi un outil de travail, c’est pour cela qu’on a élargi les catégories d’âge de U16 à U23, pour former une belle équipe de « Vahine Ura ». » Propos recueillis par SB / FTF