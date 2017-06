Football – Championnat de Ligue 1 : Timiona Asen « On a prouvé qu’on était les champions »

Parole à Timiona Asen :



Quelques mots sur la finale gagnée contre Vénus ?



« On avait surtout été très patients, c’est ce que j’avais demandé à mes garçons. Je suis vraiment déçu de certains entraineurs du Pays par rapport à leurs critiques de mon équipe, soi-disant « je ne sais pas jouer au football ». Nous avons prouvé le contraire. On a perdu pendant la Coupe contre Temanava mais notre objectif n’était pas d’aller gagner la Coupe mais bien de gagner le titre. Mon équipe a prouvé qu’on était les champions. On y est arrivé en travaillant très dur. »



Vous avez su créer une bonne alchimie entre vos joueurs ?



« Cela reste une équipe simple. J’ai expliqué comment je voyais le jeu et les joueurs se sont adaptés à ma méthode en respectant mes consignes. Je remercie mes joueurs qui ont été très humbles en respectant les consignes. Cela fait deux années que je suis arrivé. L’année dernière je suis arrivé en cours de saison, j’avais demandé à l’équipe que l’on puisse jouer la Coupe, cette année je leur avais demandé le titre de champion. Le travail a été bien fait. »



C’est le fruit d’un bon travail à l’entrainement ?



« Le groupe est très soudé et très simple. Je n’ai pas de joueurs exceptionnels, pas trop de stars. C’est notre caractéristique. On se prépare à jouer la Coupe des champions, ensuite on passera à la préparation de la Ligue des Champions 2018. Après la Coupe, je vais mettre les joueurs en repos pendant un mois, après on préparera la Ligue des Champions avec pour objectif de faire mieux que certaines équipes. »



Un dernier mot ?



« Je remercie Robert Tanseau qui m’a confié son équipe, notre président de la section football de Dragon Richard Tong Sang et le comité directeur. Merci au public et à nos supporters et, enfin, je remercie à nouveau mes joueurs pour le bon travail effectué. » Propos recueillis par SB / FTF