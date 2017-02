Football – Championnat d’Océanie U17 : Un match tendu entre Tahiti et la Calédonie, 1-1

Patrice Flaccadori, coach de la sélection :



Il y avait de l’envie en deuxième mi temps ?



« Oui, il y avait de l’envie mais on porte trop la balle. Il y a des zones de terrain où on doit avoir des phases de conservation et de progression et là on porte, on dribble et on se fait rattraper en contre. On doit donner ce ballon et se déplacer et on l’a pas fait, où on l’a fait très très peu, c’est ça notre problème en ce moment. On a manqué de maturité, c’est notre premier tournoi important mais ça l’était aussi pour la Calédonie, donc on n’a pas d’excuse. »



C’est rageant de prendre un but dans les arrêts de jeu ?



« Complètement, car à la 90’ on doit plus faire de chichis, on envoie dans les tribunes, n’importe où, on arrose, et là on veut encore essayer de dribbler, de porter cette balle. C’est ce qui nous a tués ce soir je pense. Rien est fini, la Calédonie mérite ce match nul complètement. Il y a eu une belle équipe en face qui a joué avec ses forces, du jeu long avec parfois de bonnes séquences, c’est une belle équipe aussi. » Propos recueillis par SB / FTF