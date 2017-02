Football – Championnat d’Océanie U17 : Tahiti remporte son premier match 1-0 contre le Vanuatu

Patrice Flaccadori, entraineur des U17 :



Votre analyse du match ?



« Je pense que la première mi temps a été somme toute assez correcte, un peu trop de jeu direct à mon goût, on a pas assez pris la largeur. La deuxième mi temps a été un peu catastrophique. On était toujours en temps fort donc impossible de poser le jeu, on est ainsi rentrés dans le jeu du Vanuatu, dont les joueurs ne sont pas maladroits, donc on s’est mis en danger quelques fois et on a souffert tout le long du match. »



« C’est le premier match, je pense que les garçons avaient la pression. Ils sont devant leur public, ils ne veulent pas décevoir. Quand on a su poser le jeu, on a eu des séquences de jeu pas mal. En deuxième mi temps, cela a été compliqué, on a pas été capables de le faire. C’est le premier match, on va caler tout ça pour le prochain match qui aura lieu dans quelques jours. »



Le prochain match contre la Calédonie va être important ?



« Oui, on va respecter nos cousins calédoniens mais on va y aller pour gagner. Je n’ai pas vu leur match mais des amis l’ont vu et on aura quelques détails d’ici là. Un match ne ressemble jamais à un autre, on va rester humbles et travailler sur nos faiblesses, il y en a eu ce soir. Il faut qu’on tienne ce ballon et qu’on fatigue la défense adverse. On a paniqué un peu en deuxième mi temps. Ils sont en apprentissage, on va régler tout ça pour le prochain match. » Propos recueillis par SB / FTF