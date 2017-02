Football – Championnat d’Océanie U17 : La liste des 20 joueurs retenus à J-4

18 joueurs de champ et 2 gardiens auront l’honneur de représenter la Polynésie française lors de ce tournoi qui fait également office de qualifications de la zone Océanie pour la prochaine Coupe du monde U-17 proposée par la FIFA qui se tiendra en Inde en octobre.



Huit pays de la zone Océanie sont en lice : Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie, Fidji, Salomon, Vanuatu, Samoa, la Paouasie et Tahiti. Sur ces huit pays, deux gagneront leur ticket pour la Coupe du monde en Inde, les deux pays finalistes du tournoi.



Une liste composée majoritairement de joueurs issus des principaux clubs formateurs du football polynésien : l’AS Tefana, qui est le club le plus représenté avec 7 joueurs et l’AS Venus qui compte 4 représentants.



Ce n’est pas une surprise tant les deux clubs avaient dominé la catégorie U-15 l’an dernier, menant une lutte acharnée tout au long de la saison. Les jaunes de Tefana, à égalité de points avec les bleus de Mahina, s’étaient adjugés le championnat grâce à une meilleure différence de buts. Les joueurs de Vénus s’étaient consolés en remportant la Coupe.



L’AS Taiarapu FC et l’AS Aorai comptent chacun deux joueurs retenus et l’AS Arue un joueur. A noter également la présence dans l’équipe de 4 joueurs issus des clubs de Moorea, l’AS Tiare Tahiti, l’AS Tiare Anani, l’AS Tapuhute et l’AS Temanava qui produisent chaque année de nombreux talents.



Les joueurs seront encadrés par Pare Salmon (chef de délégation), Patrice Flaccadori (sélectionneur), Vincent Simon (entraîneur adjoint), Emmanuel Liparo (entraîneur des gardiens), Julien Beaussier (chiropracteur), Jean-Claude Lintz (masseur) et Maratino Teanomarama (intendant).



Les Tama Ura auront l’avantage de jouer à domicile face à leur public. Le premier match aura lieu ce samedi 11 février à 19h au stade de Mahina, Tahiti sera opposé au Vanuatu. Ils ne sont qu’à 4 matches d’une éventuelle qualification pour la Coupe du monde U17. KK /FTF