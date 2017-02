Football – Championnat d’Océanie : Tahiti affrontera le Vanuatu, la Nouvelle Calédonie et la Papouasie

La conférence de presse liée au Championnat d’Océanie de football U17 s’est déroulée ce jeudi matin au centre technique de la fédération tahitienne de football. Ce tournoi se déroulera à Tahiti du 11 au 24 février prochain, entre le stade Pater et le stade de Mahina. Les deux finalistes du tournoi seront qualifiés pour la Coupe du monde U17 qui se déroulera en Inde du 6 au 28 octobre prochain.



Cette compétition internationale est le fruit de la collaboration entre la confédération du football océanien (OFC) et la fédération tahitienne de football (FTF). Pas moins de 130 bénévoles tahitiens prêtent main forte à l’organisation de la manifestation. Pour la FTF, la compétition représente environ 8 mois de préparation. Charles Ariiotima, cheville ouvrière de la FTF, a mis l’accent sur le fait que pour la première fois la FTF a pu proposer aux délégations étrangères des solutions d’hébergement bien moins coûteuses que celle rencontrées par exemple au Vanuatu où la délégation de Tahiti avait dépensé 1 Mcp, au lieu des 300 000 fcp proposés aux étrangers pour cette compétition.



Charles Ariiotima, le directeur des compétitions de la FTF, a également rappelé que c’était la deuxième fois que la Polynésie française accueillait un tournoi qualificatif pour une Coupe du monde, la dernière fois c’était en 2009. Tahiti avait alors gagné le tournoi et avait ainsi gagné son ticket pour la Coupe du monde U20 en Egypte, avec de jeunes joueurs qui sont devenus les « stars » du football tahitien comme Steeve Chong Kue, Alvin Tehau…Jouer à domicile est ainsi un atout pour le pays hôte.



Les huit équipes sont divisées en deux poules : La poule A avec la Papouasie, le Vanuatau, la Nouvelle Calédonie, Tahiti, et la poule B avec la Nouvelle Zélande, les Salomon, Samoa et Fidji. Tahiti devra forcément sortir gagnant de sa poule pour se qualifier pour la Coupe du monde U17 en Inde.