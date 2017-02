Football : Central Sport régale face à Madang pour son 1er match en O-League

Quelques peu nerveux à l’entame du match, les hommes de Cyril Klosek concède un pénalty sur un tacle engagé de Cifuentes dès les premières secondes. Malagian le n°3 papou se charge de tromper le capitaine tahitien. Sonnés, les centraliens vont revenir dans leur match pour égaliser à la 37ème minute sur une magnifique frappe de Castillo, bien servi par Paama. Les papous au jeu très physique, enchainent les fautes et les cartons jaunes. A la 45ème, sur coup franc, Araneda le n°7 de Central, envoi le cuir au second poteau, qui est repris de volé par Cifuentes. Ce dernier permet aux tahitiens de prendre l’avantage à la pause.



Un carton rouge qui plombe Madang



Malgré leurs 4 cartons jaunes en première mi-temps, les joueurs de Madang ont continué à jouer en force, et le n° 17, Saboa, collecte deux cartons jaunes en 4 minutes, dès l’entame de la seconde période. A 10 contre 11, les centraliens n’ont laissé aucunes chances à leurs adversaires. Sandoval (56′), Castillo (58′) et Fred Tissot rentré à l’heure de jeu (64′) ont martyrisé la défense papou. Si Pohei (78′) et Malagian sur pénalty (85′) ont redonné un peu d’espoir aux adversaires, Tangis (81′) et Estay (90’+4), rentrés en seconde période ont achevé le match pour Central.



Premier défenseur de son équipe, César Castillo n’a pas ménagé ses efforts, parcourant le terrain de long en large pour apporter le surnombre. Il est directement impliqué sur 3 des 7 buts de Central, signant un doublé et une passe décisive. Mais c’est surtout un coaching gagnant du staff qui à l’heure de jeu, lance le « géant » Fred Tissot, qui dès son entrée marque un but sur un tir tendu imparable pour le gardien de Madang. De retour de blessure, il a été précieux dans les deux surfaces ne laissant aucuns répits aux rouges du soir. Les deux remplaçants Tangis et Estay ont aussi marqué, profitant des espaces laissés par une défense adverse fatiguée en fin de match.



Pour le coach Cyril Klosek, ce premier match est une satisfaction. « On a su maitriser nos émotions malgré les aléas du début de partie. Les gars ont bien joué, mais on va peaufiner certains points parce que concéder 2 pénaltys, sur ce match là on gagne, mais sur un autre cela nous portera préjudice. » Les 4 chiliens de Central ont marqué, preuve qu’ils sont précieux dans l’effectif. Mais comme le rappelle le coach « Aujourd’hui il n’y a plus de chiliens, vanuatais, tahitiens, français… nous sommes tous centraliens et c’est ce qui m’importe le plus ! On a pris de la confiance mais on reste humbles parce que ce n’était qu’un match, et il n’y a que la première place du groupe qui compte. La prochaine échéance sera contre une belle équipe, l’As Magenta. Nous les aborderons de la même manière, avec autant de respect, et la même envie de gagner ! »



De son côté, le « Géant de Central » Fred Tissot est heureux de cette victoire. « C’est mon premier match de O-League et c’est un vrai bonheur de rentrer sur le terrain et de pouvoir marquer. L’équipe de Madang a bien joué, ils étaient rapides et physiques. Mais nous étions prêts et je pense que ce qui a fait la différence c’est notre esprit d’équipe et notre jeu collectif. Maintenant on va y aller à fond et on ne fera pas de cadeaux pour atteindre notre objectif : La première place ! Je voulais remercier tous les gens qui nous soutiennent et « aroha » la Polynésie ! (sourire) »



