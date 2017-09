Football – AS Dragon : Le club relance son école de foot

Pourquoi développer l’école maintenant ?



« Le souci que nous avons eu à l’as Dragon, c’est de ne pas avoir eu les bonnes personnes, dans les bonnes fonctions. Ce n’est pas que nos éducateurs n’étaient pas assez qualifiés mais à la base, on est situés dans un quartier « zone prioritaire » et encadrer des jeunes issus de familles défavorisées, il faut certaines compétences et de la bonne volonté. Il est difficile de les encadrer. »



« Avec la nouvelle équipe d’éducateurs professionnels, on espère qu’ils vont réussir à encadrer ces jeunes là, avec l’exemplarité apportée par les jeunes en provenance de Aorai. Ils vont leur montrer ce qu’est la vraie discipline, le sérieux à l’entrainement. On espère que nos jeunes de Titioro vont suivre l’exemple. »



« On s’est donné les moyens humains, matériels et financiers de réussir. Une partie de la subvention que l’on accordait à l’équipe sénior a été réaffectée au profit des jeunes. On espère, avec tous ces moyens mis en place, que l’on entendra parler de l’école de football de l’as Dragon. »



Quelque chose à rajouter ?



« C’est pour s’inscrire dans la durée que nous avons développé l’école. On remercie les sponsors de l’as Dragon, notamment ceux de la section football. Merci également à la fédération tahitienne de football qui nous accompagne toute l’année et avec qui tout fonctionne bien. Un grand merci au club Aorai et à son président. » Propos recueillis SB / FTF