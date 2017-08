Foot féminin – Qualificatives Coupe du monde : Tahiti perd 17-1 contre la Nouvelle Zélande

Le score fleuve ne laisse pas indifférent



Les réactions face à un score aussi large ne se sont pas faites attendre. « Match serré ! », « La Nouvelle Zélande a fracassé », « Faites participer l’Australie ! », « La Fifa devrait faire plus pour les autres fédérations, la différence entre la Nouvelle Zélande et les autres fédérations est trop importante. » « Envoyez la Nouvelle Zélande jouer où joue l’Australie pour laisser une chance aux petits pays de briller ! »



Il faut rappeler que le football féminin était à l’arrêt en Polynésie avant 2015-2016. Deux championnats « Vahine » et « Tamahine » ont repris depuis deux ans mais tout est à reconstruire. La sélection U 16 a été constituée au début de l’année 2016. On a pu voir du talent chez les filles en général, avec notamment Kiani Wong et Vaihei Samin retenues toutes deux en Pôle Espoir en métropole.



La sélection U16 avait participé à un tournoi de préparation au début du mois de juillet. Le bilan avait été somme toute positif avec une défaite 2-0 puis une victoire 4-1 sur le pays hôte, les îles Cook. On peut donc espérer un sursaut de la part de nos Tahitiennes qui ne sont qu’au début de l’aventure du renouveau du football tahitien féminin. SB / FTF