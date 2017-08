Foot féminin – Qualificatives Coupe du monde : Deuxième défaite pour Tahiti

Les Tahitiennes se battent, sans résultat



Une fois encore, le début de rencontre ne sourit pas aux Tahitiennes qui vont rapidement encaisser un premier but. L’équipe est volontaire mais reste une équipe débutante. Les joueuses ont tendance à « balancer » un peu trop systématiquement et ne parviennent pas à prendre le dessus sur la défense adverse. Les Samoa, qui rappelons-le ont perdu leur match 6-0 contre la Calédonie, parviennent même à marquer un deuxième but. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 2 à 0.



En début de seconde période, les Tahitiennes se font plus pressantes sur le but adverse. Plusieurs tentatives lointaines échouent de peu, nos Tamahine Ura auraient mérité de réduire la marque plusieurs fois mais cela ne veut pas rentrer. La défense tahitienne est haute et à nouveau les filles de Samoa vont faire une percée qui va se transformer en but, Samoa mène désormais 3-0.



Les Tahitiennes jouent mieux qu’en première période et tentent de construire leur jeu malgré les nombreuses fautes directes. Les filles de Samoa défendent bien et empêchent l’attaque tahitienne de se rapprocher trop près du but. Une fois encore, les filles de Samoa jouent bien le coup en attaque, la balle est repoussée mais finit par rentrer, 4-0 pour Samoa.