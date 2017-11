Foot - Coupe de France : Tefana à l’épreuve du Rodez Aveyron Football

Lors du tirage au sort pour le 7e tour de la Coupe de France de football, l’AS Tefana a hérité du Rodez Aveyron Foot, un club métropolitain qui évolue en National 1, le troisième échelon professionnel du football français après la Ligue 1 et la Ligue 2. Au vu de l’écart de trois divisions entre les deux clubs, il s’agit d’un tirage défavorable pour le représentant polynésien même si en football, sur un match, tout est possible.



L’adversaire



Promus cette saison en National 1 après six saisons à l’échelon inférieur, le Rodez Aveyron Football (RAF) réalise un début de saison tonitruant et occupe la tête du championnat. En effet, avec sept victoires et quatre nuls en onze journées, le club du sud-ouest est la seule équipe invaincue en National 1.



En Coupe de France, le passé du RAF est marqué par quelques exploits parmi lesquels une demi-finale perdue au Stade Vélodrome (4-1) en 1991 face au grand Olympique de Marseille et une qualification pour les quarts de finale en 2011 après avoir éliminé le Paris Saint-Germain alors deuxième de Ligue 1.