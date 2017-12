Fonction publique communale : 106 candidats tentent l'admission au concours des cadres

PAPEETE, 4 décembre 2017 - Les épreuves d’admission du concours pour le recrutement de conseillers catégorie A dans les spécialités administrative et technique ont débuté ce lundi matin.Ces épreuves d'admission sont organisées par le Centre de gestion et de formation (CGF), dans le cadre du concours pour le recrutement d'agents de la fonction publique communale. De lundi à jeudi, durant quatre jours, 106 candidats sont attendus devant le jury de ce concours d'admission pour l’épreuve orale d’une durée de 30 minutes (en externe) à 35 minutes (en interne). Les candidats qui ont opté pour l’épreuve orale facultative de langue vivante, auront en outre 15 minutes de préparation avant de s’entretenir avec un professeur pour une durée de 15 minutes.Ces épreuves d’admission se poursuivront jusqu’au jeudi 7 décembre. Le noms des lauréats de ce deuxième concours de catégorie A organisé par le CGF sera communiqué ce vendredi 8 décembre en fin d’après-midi. Les listes d’aptitude seront consultables sur le site du Centre de gestion et de formation.