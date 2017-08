Fonction publique: 1274 inscrits pour 95 postes

Le concours externe s'adressait aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau, ainsi qu'aux candidats ayant suivi une formation à l'étranger d'une durée au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et autorisés à concourir par la commission d'évaluation des diplômes ou titres étrangers créée par la délibération n° 2000-119 AP F du 12 octobre 2000. L'âge minimum d'admission à concourir est fixé à 18 ans accomplis au 1er janvier 2016. La limite d'âge maximale pour se présenter au concours externe est fixée à 60 ans au 1er janvier 2016. Au total, 1098 personnes se sont donc portées candidates dans le concours externe, 80 postes d’attachés d'administration de catégorie A sont à pourvoir, dont 42 postes dans la spécialité "droit", 12 postes dans la spécialité "finances publiques", 8 postes dans la spécialité "économie", huit postes dans la spécialité "ressources humaines", un poste dans la spécialité "conservation du patrimoine", deux postes dans la spécialité "communication" et 7 postes dans la spécialité "statistiques".



Le concours interne s'adresse, quant à lui, aux fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française, qui justifient, au 1er janvier 2016, d'une durée de service effectif de trois ans au moins dans un service administratif ou un établissement public administratif de la Polynésie française. Cette année, pour présenter le concours interne, 176 personnes se sont inscrites pour le recrutement de 15 attachés d'administration de catégorie A. Ce concours concerne le recrutement pour 9 postes dans la spécialité "droit", 2 postes dans la spécialité "finances publiques", 1 poste dans la spécialité "économie" et 3 postes dans la spécialité "ressources humaines".



Pour rappel, en 2016, l'administration comptait près de 4900 agents rémunérés sur le budget général du Pays, dont 510 agents non titulaires employés en contrat à durée déterminée. A effectif égal, la collectivité procède, jusqu'en 2019, à la titularisation de 700 agents dans la fonction publique territoriale dont 200 de catégorie A et B. En 2017, le Pays a prévu de consacrer 30,9 milliards de Fcfp de dépenses de fonctionnement pour rémunérer les agents de l'administration.