Florent Manaudou est à Tahiti avec sa "little pearl" Ambre

PAPEETE, le 15 juin 2017- "With my little pearl @ambrebaker ❤️ in #paradise #tahiti #holidays" . Florent Manaudou partage aujourd'hui sur sa page Facebook son bonheur d'être à Tahiti avec sa compagne tahitienne, Ambre Baker.C'est à l'occasion de la Tahiti Swimming Experience au mois d'octobre dernier que le beau champion de natation avait rencontré la jeune mannequin Ambre Baker. Tahiti Infos avait révélé leur liaison alors que les tourtereaux s'envolaient ensemble vers la métropole. A l'époque, beaucoup doutaient que cette idylle puissent être "sérieuse" . La liaison entre les deux amoureux semble cependant s'inscrire dans le temps car le couple est actuellement en train de passer quelques jours de détente en famille au fenua ...à suivre...