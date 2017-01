Fitness - Tahiti Body Pump 100 : De la formation gratuite pour 200 sportifs

Le Body Pump 100 a été proposé par l’association Tahiti Fitness Challenge, ce regroupement de salles de sport locales qui organise notamment le Tahiti Fitness Challenge chaque année.



Il s’agissait cette fois-ci d’un événement spécifique autour d’une chorégraphie élaborée par les entraineurs néozélandais « Les Mills ». Ces derniers préparent une chorégraphie tous les trois mois, cette chorégraphie marquait leur 100e et ainsi le 25e anniversaire du programme. Le Body Pump se faisant avec une charge additionnelle (barre), les places étaient limitées, les salles de sport partenaires ne pouvant fournir que 215 équipements.



Le Body Pump se pratique en musique, les participants doivent effectuer une chorégraphie. La première musique fait office d’échauffement, la dernière de retour au calme et entre les deux, il y a une musique par groupe musculaire.



L’anniversaire a été fêté dans les salles de sport du monde entier. Tahiti étant le dernier territoire à avoir lancé la nouvelle chorégraphie. L’évènement était rediffusé en direct sur internet.



Parole à Noélanie Clark, organisatrice :



« Aujourd’hui, on a voulu faire découvrir aux polynésiens le Body Pump 100 qui est enseigné dans quasiment toutes les salles de fitness de Tahiti. C’est le lancement mondial de la 100e chorégraphie de Body Pump. Ça a commencé hier en Nouvelle Zélande et ça a fait le tour du monde. Nous sommes les derniers à fêter le programme. »