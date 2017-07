Fin de la grève chez Wing Chong

"les deux tiers de leurs revendications".

"entre 10 et 20 ans d'ancienneté en moyenne, même si le plus ancien a 30 ans d'ancienneté

PAPEETE, le 6 juillet 2017 -On se souvient que le mouvement social débuté il y a presque 10 jours concernait la moitié des salariés de l'importateur de produits agro-alimentaires, en particulier les manœuvres et les chauffeurs. Ils avaient des revendications variées allant des frais de repas lors des livraisons sur Moorea aux horaires de travail. Lorsque nous avions rencontré les grévistes, ce qui leur pesait le plus était la politique salariale de l'entreprise - ils étaient en fait tous au SMIC, même avec 30 ans d'ancienneté - et des pressions au quotidien.Selon la CSIP qui a accompagné les grévistes, le protocole d'accord comprendIls ont ainsi obtenu un reclassement de tous les 44 grévistes, qui s'accompagne d'une augmentation de 1,5 % du salaire de base. Ils obtiennent aussi une prime de fin d'année et une revalorisation salariale liée à l'ancienneté," explique Cyril Le Gayic de la CSIP, qui a rédigé le protocole.Il a été signé en fin d'après-midi à l'inspection du travail, ce qui permet une sortie de la grève dès ce vendredi.