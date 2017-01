Fifo : un fabuleux voyage à la rencontre des peuples océaniens

Les films en compétition



. "Alors on danse" (Polynésie)

. "100 tikis" (Samoa américaines/USA)

. "Beauté fatale" (France/Wallis et Futuna)

. "Bons baisers de Moruroa" (France)

. "How Bizarre, The Story of an Otara Millionnaire" (Nouvelle-Zélande)

. "La tribu de l'invisible" (Nouvelle-Calédonie)

. "Mele Murals" (USA)

. "Servant of Slave" (Australie)

. "Terre de métal" (Nouvelle-Calédonie)

. "The Opposition" (Australie/Papouasie-Nouvelle-Guinée)

. "Waiting for John" (USA)

. "War for Guam" (USA)

. "Yam" (Nouvelle-Calédonie)

. "Zach’s Ceremony" (Nouvelle-Zélande)