Fifo hors les murs : une tournée dans les îles et au-delà de nos frontières

PAPEETE, le 28 mars 2017 - Alors que la 14e édition s'est achevée le 12 février dernier, le Festival du film documentaire océanien (Fifo) se prolonge hors les murs. Après une tournée dans les îles, de nouvelles projections seront offertes au public tahitien, puis au-delà de nos frontières. Aussi, il est déjà temps de parler des inscriptions pour 2018, ouvertes dès le 1er avril prochain.





Comme le veut la tradition, le Fifo continue hors les murs afin d'exporter les films océaniens en dehors de nos seuls récifs. La 14e édition, qui s'est déroulée du 4 au 12 février derniers, a été un franc succès avec "plus de 28 000 personnes" venues assister aux projections et/ou participer aux ateliers publics et professionnels, ainsi qu'au pitch-dating, selon les organisateurs. Pour mémoire, c'est le puissant documentaire papou "The Opposition", réalisé par Hollie Fifer et produit par Media Stockade, qui a remporté le Grand Prix du jury cette année.



Après Ra’iatea et Taha’a il y a quelques jours, les équipes du Fifo font durer le plaisir en sillonnant d'autres îles jusqu'en septembre prochain (voir encadré). À ces manifestations s’ajouteront des déplacements dans les établissements scolaires des communes éloignées de Tahiti et Mo’orea. Mareva Leu, déléguée générale de l'Association du festival du film documentaire océanien (Afifo), se montre reconnaissante et rappelle : "Cette tournée polynésienne est rendue possible grâce à la participation et le travail de nos référents dans les îles, les enseignants, ainsi que les municipalités qui accueillent les projections publiques, et bien sûr les partenaires privés."