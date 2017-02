Fifo : cérémonie de remise des prix ce soir et Nuit "Al Dorsey" demain

Le programme ce week-end



. Ateliers gratuits tout public

- Atelier écriture de scénario : vendredi, de 8 heures à midi – Loge 1 - Formatrice : Pascale Berlin, scénariste et productrice.

- Atelier prise de vue et montage sur tablette et smartphone : vendredi et samedi, de 8 heures à midi - Salle Marama - Formateur : Nyko PK16, réalisateur.

- Atelier Vlogging : vendredi et samedi, de 8 heures à midi – Cyberespace - Formateur : Tevai Maiau, réalisateur.

- Atelier Sound Design : vendredi, de 13 à 17 heures - Cyberespace - Formateur : Heimana Flohr, ingénieur du son.

- Atelier make up FX : vendredi, de 13 à 17 heures – Loge 1 – Formateur : Christopher Prenat, maquilleur professionnel.



Ces ateliers sont ouverts au public à partir de 15 ans. Attention, les places sont limitées.

Pour chaque atelier, une pièce d’identité est obligatoire.



. Les écrans océaniens

Une nouvelle fois, le Fifo ouvre un espace de diffusion aux productions polynésiennes et d'ailleurs avec les écrans océaniens. Au programme :

"Putahi Kotahitanga" – Samedi 11 février, à 13 heures – Petit théâtre et salle Muriāvai

"The Roots of 'Ulu" – Samedi 11 février, à 15h45 – Petit théâtre et salle Muriāvai

"Le paradis solaire des Tokelau" – Samedi 11 février, à 15h50 – Grand théâtre

"Waka Huia" – Samedi 11 février, à 14h10 – Grand théâtre

"Mobilité Québec, les défis de Leila" – Dimanche 12 février, à 14h20 – Petit théâtre et salle Muriāvai



. "Inside the doc"



Vendredi 10 février – Paepae a Hiro

10h30-11 heures – "Te reo tumu, la langue maternelle"

11 heures-11h30 – "How Bizarre, The Story of an Otara Millionnaire"

11h30-Midi – "’Ori tahiti au pays du Soleil Levant"

14 heures-14h30 – "Le va’a dans les veines"

14h30 à 15 heures – "The Opposition"

15h à 15h30 – "100 tikis"

15h30-16 heures – "Alors on danse"



. Pré-casting "Coup de foudre à Bora Bora"

Vendredi 10 et samedi 11 février, de 10 à 18 heures

Village du Fifo



Organisé par les Films du Pacifique, un casting technique et artistique pour la fiction télévisée "Coup de foudre à Bora Bora" (Big Band Story et Merapi Productions) aura lieu durant tout le festival.

Envie de tenter votre chance à l’écran ? Inscrivez-vous à ce casting sur :

http://www.spapf.com/category/tahiti-casting/