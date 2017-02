Fifo 2017 : le voyage en Océanie commence samedi

Les ateliers du Fifo



. Écriture de scénario (avec Pascale Berlin)

Mardi 7, mercredi 8 et vendredi 10 février, de 8 heures à midi

Atelier gratuit et ouvert à tous (à partir de 15 ans)

15 personnes maximum – Pièce d’identité obligatoire, feuilles et stylos non fournies



. 2e marathon d'écriture (avec un parrain)

Jeudi 9 février de 8 à 18 heures

Atelier gratuit et ouvert à tous (à partir de 15 ans)

15 personnes maximum – Pièce d’identité obligatoire, feuilles et stylos non fournies

Inscriptions : assistantdg.fifo@gmail.com



. Sound design (avec Heimana Flohr)

Du mardi 7 à vendredi 10 février, de 13 à 17 heures

Atelier gratuit et ouvert à tous (à partir de 15 ans)

15 personnes maximum – Pièce d’identité́ obligatoire, être à l'aise sur un ordinateur.



. Make up FX (avec Christopher Prenat)

Du mardi 7 à vendredi 10 février, de 13 à 17 heures

Atelier gratuit et ouvert à tous (à partir de 15 ans)

15 personnes maximum – Pièce d’identité́ obligatoire, matériel mis à disposition



. Vlogging (avec Tevai Maiau)

Du mardi 7 au samedi 11 février, de 8 heures à midi

Atelier gratuit et ouvert à tous (à partir de 15 ans)

15 personnes maximum – Pièce d’identité́ obligatoire, venir avec votre smartphone, tablette ou GoPro, être à l’aise sur ordinateur.



. Prise de vue et montage (avec Nyko PK16)

Mardi 7 et jeudi 9 février, de 13 à 17 heures

Mercredi 8, vendredi 10 et samedi 11 février, de 8 heures à midi

Atelier gratuit et ouvert à tous (à partir de 15 ans)

15 personnes maximum – Pièce d’identité́ obligatoire, venir avec vos tablettes, smartphone et câbles USB, être à l’aise sur ordinateur.