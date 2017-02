Fifo 2017 : Stéphane Martin, le président du jury, aura "Carte blanche" lundi soir

PAPEETE, le 3 février 2017 - Le président du musée du quai Branly - Jacques Chirac, qui est aussi à la tête du jury de cette 14e édition du Festival international du film documentaire océanien (Fifo), sera à l'honneur lundi soir. Dans le cadre de sa "Carte blanche", cet énarque passionné de culture et de voyage invite le public à découvrir, gratuitement, trois métrages au Grand théâtre, de 18h30 à 22h30.





Pour la première fois, les membres du jury sont emmenés par Stéphane Martin, dont c'est la cinquième participation au Fifo. Président, depuis 1998, du musée du quai Branly - Jacques Chirac, dont la vocation est de "donner la pleine mesure de l’importance des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques", il est un fin connaisseur de l'Océanie. Venu spécialement au fenua en septembre dernier pour assister au vernissage de la grande exposition "Tiki" au Musée de Tahiti et des îles, il œuvre dans l’univers culturel depuis 1989 : du Centre Georges Pompidou au Grimaldi Forum de Monaco, en passant par le ministère de la Culture et de la Francophonie.



En 2011, il est notamment l’auteur de "Musée du quai Branly – là où dialoguent les cultures" qui retrace l’histoire de la création de ce lieu de rencontre et d’échange entre les cinq continents (Collection Découvertes Gallimard, n° 574, Série Culture et société). À l'occasion de la 14e édition du Fifo, il nous invite dans son univers à travers une sélection de trois films documentaires.



Stéphane Martin explique ses choix : "J’ai retenu "La voie de l’encre", de Pascal Bagot et Pamela Valente, consacré à Horitoshi Sensei, l’un des derniers grands maîtres du tatouage traditionnel japonais, l’irezumi ; "L’argent du charbon", de Wang Bing, qui suit les chauffeurs empruntant quotidiennement la route du charbon allant des mines du Shanxi au grand port de Tianjin, en Chine ; "Eux et moi" de Stéphane Breton, dans lequel le réalisateur, par ailleurs ethnologue, filme sa vie dans un village papou ; enfin, plusieurs documentaires de la belle collection "Usage du monde", coproduite par Les Films d’ici, Arte et le musée du quai Branly - Jacques Chirac. Par leur intelligence, leur sensibilité, leur beauté, ces œuvres nous font voir différemment le monde qui nous entoure. Il me tarde de les partager avec le public du Fifo."