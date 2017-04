Festival Hoho'a Nui - Vernissage expositions et soirée Belle époque

Sous l’égide du Gouvernement de la Polynésie française, Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture, l’Association F16 et le Musée de Tahiti et des îles vous rappellent que le Festival Hoho’a Nui se poursuit dans un nouveau lieu dès aujourd’hui avec les espaces de la Maison de la Culture : la Salle Muriavai, l’esplanade basse de To’ata et le Paepae a Hiro.



Les expositions sont accessibles au public en entrée libre :



Salle Muriavai – Le public pourra admirer une trentaine d’œuvres à la Salle Muriavai sur le thème des « Polynésiens dans le monde, photos de voyage ». De l’Iran à la Chine en passant par l’Europe et l’Île de Pâques, chaque regard suscite l’émotion d’un voyage immobile et cependant fascinant. Retrouvez parmi eux Gregory Boissy, Brigitte Bourger, Cécile Flipo, Gérard Tsong – Gerts Tahiti, Médérick Guédon, Teava Magyari, Stéphane Mailion, Kika Moretti, Lucien Pesquié, Phong Hong-My, Pierre Lesage, Jalil Sekkaki et Sylvain Girardot.



Paepae a Hiro – Dans ce cadre féerique le public pourra contempler 6 plexiglas rétroéclairés, de véritables ode à la couleur ! C’est la puissance du regard qui impressionne ici, et la beauté des couleurs sublimées par la matière. Six grands formats, six points de vue parmi lesquels le lien se fait par la couleur bleue, avec Laurent Ballesta et Antoine Poupel, Gregory Boissy, Gabriel Maes, Sylvain Girardot et Ben Thouard.

Ce soir à partir de 18h00 aura lieu le vernissage de ces deux expositions, l’occasion de mettre en valeur de remarquables œuvres d’art ! (Attention l’entrée au vernissage se fait sur invitation)



Esplanade basse – Entre mer et ville de très grands formats vont habiller avec panache ce grand espace. Nombreux ont été les photographes intéressés par l’exercice, qui nous ont proposé des visages, paysages, expériences artistiques et moments inattendus. Vingt photos seront exposées, proposées par Antoine Poupel et Laurent Ballesta, Ben Thouard, Vincent Truchet, Brigitte Bourger, Cécile Flipo, Christian Coulombe, Damien Dufour, Bruno Hamon, Julien BS, Stéphane Maillion, Fabien Michenet, Pierre Lesage, Eric Raffis, Stéphane Sayeb, Jalil Sekkaki, Angélique Mordant, Sylvain Girardot, Tim McKenna, Lucien Pesquié.