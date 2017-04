Festival Hoho'a Nui - Laurent Ballesta : "Le patrimoine sous-marin de la Polynésie est exceptionnel"

PAPEETE, le 24 avril 2017 - Invité de marque du Festival Hoho'a Nui, aux côtés d'Antoine Poupel, ce biologiste naturaliste français, spécialiste mondial de la photographie sous-marine, est très impliqué en Polynésie où il a réalisé en 2001 un programme de valorisation de son patrimoine subaquatique. À l'origine notamment des documentaires "Le 7e ciel des requins gris" (Prix du public au Fifo 2006) et "Le mystère mérou de Fakarava", Laurent Ballesta revient sur son parcours alors qu'il animera, jeudi, une conférence au Petit théâtre.





Pouvez-vous vous présenter au public polynésien ?

Je suis biologiste marin de formation, je codirige une société, Andromède Océanologie, dont l’objet est l’exploration, l’expertise, et valorisation du milieu sous-marin. Depuis 15 ans, nous nous sommes spécialisés dans les techniques modernes de plongée afin de pouvoir plonger plus profond, plus longtemps, et dans toutes sortes de conditions difficiles. Le but étant bien sûr d’améliorer nos capacités à observer le monde sous-marin, cet univers fascinant mais qui reste mal connu. Aujourd’hui, grâce à ces différents savoir-faire, mon travail consiste à imaginer des expéditions pour aller découvrir, raconter et illustrer le mieux possible la vie sous-marine, celle qui n’a pas encore été dévoilée, ce que j’aime appeler des "secrets d’océans".



Comment est née votre passion pour la photographie ?

Elle est née, peut-être, de la frustration ! Sous l’eau, on ne peut qu’aller et revenir… jamais s’y installer. Dans ma jeunesse, exalté par mes incursions sous-marines toutes nouvelles, j’étais vraiment frustré de devoir compter les minutes passées sous la surface. Faire des photographies sous-marines, à une époque où ce n’était pas banal, fut mon remède, mon astuce, pour prolonger la contemplation. Je me disais même qu’avec le temps, je parviendrai à faire la photo d’identité de tous les animaux de la mer. Cette ambition naïve de collectionneur consciencieux est venue sans doute de ma formation scientifique et technique, mais ma nature profonde est davantage littéraire et artistique. Aussi, quand j’ai commencé la photographie sous-marine, j’ai compris que j’avais là tout ce dont j’avais besoin : un bel univers, de beaux défis, et un beau moyen d’expression, j’étais comblé.



Qu'est-ce que vous préférez avant tout dans cet art ?

Pendant longtemps ce que j’ai préféré, et qui me trouble toujours autant, c’est cette incroyable possibilité d’immortaliser une rencontre du troisième type ! Et je n’exagère pas, ce n’est pas de la science-fiction tant les créatures sont celles d’un autre monde. Moins de 10 % de la faune et flore sous-marines a été décrite et sur ces 10 %, la grande majorité n’a pas été illustrée vivante. La photographie sous-marine est donc une discipline pleine d’avenir où beaucoup reste à faire. Aujourd’hui, je suis toujours en recherche de ces créatures rares mais je suis aussi en quête de lumière originale. Sous l’eau, la lumière se meurt, elle se décolore d’abord, puis s’évanouie très vite. Mais aussi faibles soient-elles, ces lueurs sont singulières, elles sont la signature de cet univers. Je tâche de trouver un compromis : prendre le temps de laisser s’imprégner ces délicates atmosphères, tout en figeant le passage furtif de l’animal.



Quel thème allez-vous aborder lors de votre conférence jeudi soir ?

Un thème local ! La passe sud de Fakarava, là où je reviens chaque année depuis 2014, pour assister entre juin et juillet au plus grand rassemblement de loches marbrées du Pacifique, et faire en sorte d’être parmi elles quand elles se décident enfin à se reproduire toutes ensemble, dans cette passe où se rassemblent aussi près de 700 requins gris. C’est un spectacle fascinant et très exigeant. Il nous a fallu oser des plongées éprouvantes physiquement et qui, à ma connaissance, n’était pas pratiquées jusque-là : plonger en dérive dans les passes la nuit, plonger à marée basse, quand le courant sortant est le plus violent, autant de difficultés qui ont été la clef pour faire des observations et des images inédites.



Quels conseils donneriez-vous aux jeunes et aux autres s'ils souhaitent se lancer dans cette voie ?

Je ne suis pas très fort en conseil. Peut-être celui d’apprendre à marier la passion et la prudence, car il ne faut jamais oublier que nous ne sommes pas des poissons. Le monde sous-marin est envoûtant et on ne peut pas le dompter. Il faut apprendre à l’observer, à le contempler, mais sans s’y abandonner.