Festival Hoho'a Nui - Christian Coulombe et Sylvain Girardot : "La photographie est un art captivant"

Il n'y a pas de thème imposé ?

Depuis nos débuts en 2010, nous avons un thème dans la salle du Musée de Tahiti et des îles, celui de la Polynésie. Nous restons fidèles à ce sujet, car il est inépuisable en clichés et nous tenons à mettre en avant le fenua. Pour l'exposition dans la salle Muriavai de la Maison de la culture, nous avons étendu ce thème avec "Les Polynésiens dans le monde, photos de voyage". Ce sont des photographes locaux qui s'exportent et ramènent des clichés du monde entier. Nous irons en Iran, en Inde, en Amérique du Sud, en Afrique… avec l'œil polynésien.



Avoir "l'œil du photographe", c'est inné ou cela s'apprend ?

Des personnes sont réellement douées dans cet art, mais cela s'apprend bien sûr, cela s'entretient, cela se cultive… On a un œil photographique en regardant aussi ce que font les autres, en observant la nature, en découvrant une belle lumière, etc. Lorsque nous ne sommes pas initiés, il est parfois difficile de se rendre compte que, par exemple, juste avant le coucher du soleil, la lumière est absolument splendide et propice à mettre en valeur un paysage, un portrait, ou même une ambiance sous-marine (souvent très influencée par la lumière qui l'éclaire). Nous sommes donc très contents que les gens qui nous suivent dès le début ont appris tout ça et avancent dans leur démarche artistique. Nous les accompagnons dans leur phase d'apprentissage et de découverte, c'est gratifiant. La photographie est un art captivant. Par ailleurs, beaucoup ne se savent pas et pensent qu'ils sont incapables de réaliser une photo esthétique. Il faut venir s'essayer.



Comment va se dérouler le marathon photo ?

C'est un concept dans lequel les amateurs de photo s'éclatent et qui nous a été de nouveau réclamé.

Rendez-vous samedi 22 avril, à 8 heures, à la Plazza haute du Centre Vaima, devant le magasin Ivea, c'est ouvert à tous ! Les participants auront six thèmes à illustrer, qui seront dévoilés toutes les 30 minutes. À l'issue du concours, nous récupérerons les données de la carte mémoire des appareils afin que le jury sélectionne les gagnants. Les prix seront ensuite remis lors de la cérémonie de clôture du festival, samedi 29 avril, à midi, sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture. Nous avons une enveloppe de 100 000 Fcfp de lots pour les plus méritants.