Festival Hoho'a Nui - Antoine Poupel : "La photographie, c'est écrire ou dessiner avec la lumière"

PAPEETE, le 25 avril 2017 - Autre invité de marque aux côtés de Laurent Ballesta (lire notre édition d'hier), ce photographe professionnel est présenté comme l’un des "101 meilleurs artistes contemporains en France" par la revue Art Absolument et s'inscrit incontestablement dans le marché de l’art à l’international. Ancien pensionnaire à l’Académie de France à Rome, lauréat de la bourse de la villa Médicis, Antoine Poupel se confie sur ses relations entre la photographie et la peinture alors qu'il animera, vendredi, une conférence au Petit théâtre.





Pouvez-vous vous présenter au public polynésien ?

Je suis né au Havre en 1956. C’est dans cette ville chargée d’histoire que j’ai fait mes études, en particulier l’école des beaux-arts, où j’ai pu souvent montrer mon travail sous forme d’expositions.



Comment est née votre passion pour la photographie ?

J’ai commencé la photographie juste avant d’entrer à l’école des beaux-arts du Havre en 1976. J’ai senti une facilité naturelle à prendre des photographies, d’abord avec l’appareil de mon père. Puis pendant mes études, j’ai appris les différentes techniques permettant de créer. Le thème de mon diplôme était les relations entre la photographie et la peinture.



Qu'est-ce que vous préférez avant tout dans cet art ?

Revenons à l’étymologie de la photographie, "écrire ou dessiner avec la lumière" ; cela implique la notion d’auteur, et ouvre une grande liberté à ce médium. La photographie permet d’avoir un regard sur le monde et elle permet aussi de rencontrer de nombreuses personnes à travers des portraits, des travaux de commandes ou des projets plus personnels sur des thèmes choisis.



Quels thèmes allez-vous aborder lors de votre conférence vendredi ?

Un parcours de vie et d’images fait de rencontres et d’accidents. À travers de nombreux thèmes et voyages, je montrerai les possibilités photochimiques et d’intervention numérique lié à ce médium. Je présenterai aussi le travail réalisé pendant vingt-cinq ans avec les compagnies Zingaro (théâtre équestre, ndlr) et Crazy horse.



Quels conseils donneriez-vous aux jeunes et aux autres s'ils souhaitent se lancer dans cette voie ?

Qu’ils s’arment de volonté, de patience et d’ouverture au monde ; qu'ils soient à l’aise dans le relationnel, curieux, et surtout que ce soit d’abord une passion. Il leur faudra trouver des particularités, car tout le monde fait de la photographie et la technique n’est plus un problème ; par contre, il faut avoir ce qu’on appelle "un regard". Ce n’est pas parce qu’on a un stylo qu’on est écrivain, et ce n’est pas parce qu’on a un appareil photo qu’on est un auteur. La photographie n’est pas qu’une technique. Tout dépendra de l’ambition de chacun. On peut être heureux aussi en faisant de la photographie simplement comme amateur (celui qui aime) et non en professionnel. La vie décidera, et si on peut l’aider, c’est mieux.