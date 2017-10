Festifoot 2017 – Handisport : « Cela fait plaisir de voir ces enfants s’amuser »

Jérémie Le Fort, cadre technique FPSAH :



Satisfaits ?



« Oui, super. Le Festifoot 2017, c’est la rencontre de toutes les associations, les centres spécialisés dans l’accueil d’enfants et jeunes en situation de handicap, principalement mental. L’IIME de Pirae Te Ana Hau, le Tama Ora-Fare Aupuru qui est pour les enfants autistes, l’Ulis du lycée hôtelier de Punaauia…Nous avons eu 70 enfants sur le Festifoot qui est un format « fair play » de matchs de 10 minutes en auto-arbitrage.



« On a eu aussi la chance d’avoir les étudiants de STAPS 1e année qui sont en stage pratique pour découvrir les activités adaptées auprès du public handicapé, en vue de se spécialiser la deuxième année vers cette activité physique adaptée APA. Il y a deux groupes, aujourd’hui ce sont les enfants et on a 25 étudiants et jeudi ce sera les adultes avec le deuxième groupe d’étudiants. »



« On organise cette matinée en partenariat avec la commune de Faa’a - c’est un partenaire privilégié depuis huit ans - et l’as Tefana, qui nous permettent de mettre en place ces journées de rassemblement et de valorisation de nos enfants handicapés à travers le football, merci également à l’OPT. »



Il est urgent de faire plus pour nos handicapés ?



« Il y a 9 000 personnes en situation de handicap en Polynésie française tous handicaps confondus, ce qui est assez conséquent. Il y a beaucoup à faire. On parle également du sport-santé, il faut savoir que les personnes en situation de handicap sont encore plus atteintes que les autres personnes par les maladies métaboliques comme le surpoids mais aussi d’autres pathologies comme les myopathies, c’est un autre domaine que l’on traite aussi au sein de la fédération. »



Quel appel pourrait être lancé ?



« Il faut se dire qu’on peut soi-même devenir handicapé, il y a les accidents de la vie, sur la route…On peut tomber de son toit, d’un escabeau et on se retrouve en situation de handicap. Du coup, ce sont des individus comme tout le monde qui ont juste des besoins particuliers, qui ont besoin qu’on adapte certaines choses pour qu’ils puissent vivre comme tout le monde, à travers des activités physiques comme le football qu’on leur propose, par exemple. Selon leurs capacités, ils peuvent vivre des sensations, et peuvent avoir des émotions. Ils se sentiront mieux et pourront évoluer dans la société. »