Fermeture des établissements scolaires à Tahiti et Moorea, lundi

PAPEETE, le 22/01/2017 - Le gouvernement a décidé de fermer tous les établissements scolaires du 1er et du 2nd degré, de Tahiti et de Moorea, pour la journée de lundi.



Enfin, dans un souci d’efficacité et de coordination, le gouvernement invite tous les Polynésiens qui ont déjà manifesté leur esprit de solidarité envers les sinistrés à prendre contact avec la Croix-Rouge et à déposer leurs dons à l’antenne de Pirae (ancienne maison des jeunes, route de Erima).



Le Président effectuera par ailleurs une série de visites sur le terrain lundi matin, d’abord à 7 h à Paea, puis à Punaauia et Papeete.



En revanche, l’université de la Polynésie française sera ouverte aujourd'hui. Les étudiants boursiers qui ne seront pas en mesure de se rendre en cours ne seront pas sanctionnés.