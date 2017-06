PAPEETE, le 15 juin 2017- Le comité organisateur de la course de Va'a V1 Te Aito informe qu'en raison de la fermeture pour travaux de la pointe Venus à Mahina, les parcours des catégories Open men, Juniors Open Femmes et Masters ont été modifiés. Les départs et les arrivées auront lieu à la plage du Taone de Aorai Tini Hau à Pirae. Les nouveaux parcours vous sont présentés ci-dessous: