Fenua Aihere : une étude de faisabilité pour améliorer les conditions de desserte

PAPEETE, le 13 novembre 2017 - Un avis d'appel à la concurrence vient d'être publié au journal officiel concernant les conditions de dessertes des habitants du Fenua Aihere.



Les parties les plus belles d'une île sont souvent les plus difficiels d'accès. C'est le cas pour le Fenua Aihere. Pour ses habitants, l'accès au reste de l'île de Tahiti n'est pas toujours évident. D'autant plus pour les écoliers, collégiens et lycéens. Leurs conditions de transport pour se rendre à l'école ont encore été pointées du doigt récemment par les parents d'élèves. Seront-elles un jour améliorer? Peut-être. Le gouvernement semble en tout cas vouloir se pencher sur la question.



Un avis d'appel à la concurrence vient de paraître au Journal officiel. Il concerne une étude de faisabilité pour "l’amélioration des conditions de desserte des habitants du Fenua Aihere".



Les offres son tà remettre à l'arrondissement maritime de la direction de l'équipement à Motu Uta avant le 1er décembre à 11 heures. Celles-ci seront valides 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.