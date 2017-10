Faut-il une maternité à Taravao ?

"Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au bout des solutions créatives, nous sommes dos au mur, il nous faut un hôpital ou une clinique"



"Cette histoire ne date pas d'hier. En ce moment grâce à cette pétition, tout le monde se met en ébullition sur le sujet, et tant mieux. ça fait 10 ans que j'essaie d'informer les dirigeants et les acteurs de la santé pour leur dire qu'ici il va y avoir un gros problème très bientôt. On a des difficultés à soigner les gens et à les évacuer vers Papeete, alors que la population a doublé ces dernières années. On suit bien les femmes enceintes, mais les cas problématique doivent toujours être évasanés vers Papeete.



Il y a de gros efforts de la part des sages-femmes et de toutes les équipes publiques et privées de la zone pour anticiper les choses, donc on évite les gros problèmes. Mais les chiffres restent stables, avec 25 accouchements hors secteur chaque année, donc au bord de la route, à domicile, dans l'ambulance ou, pour la moitié d'entre elles, à l'hôpital de Taravao. Il y a aussi toujours 100 femmes enceintes qui se présentent aux urgences chaque année et sont évacuées vers le CHPF. Ce n'est pas si énorme par rapport aux 1000 accouchements domiciliés entre Papara et Hitia'a, incluant la Prequ'Île, recensés chaque année. Mais ces 1000 accouchement pourraient être accueillies ici si on faisait une maternité. C'est un seuil presque au double de ceux utilisés en métropole pour calculer si un tel investissement serait rentable économiquement et en termes de sécurité.



Car pour la sécurité il faut bien comprendre la distance. A Tautira ou à Teahupoo, il y a minimum une heure et demie de route vers la maternité, sans compter les embouteillages. On travaille sur les hélicoptères, mais ça peut vite coûter très cher du point de vue comptable...



Donc il nous faudrait un petit hopital MCO, c'est-à-dire médico-chirurgico-obstérical, comme celui de Raiatea ou l'une des deux cliniques. Ça permettrait d'accueillir les cas d'urgences, les accouchements, tout ce que fait un hôpital de campagne… En 2011 il y a eu un projet bien étudié par le directeur de la Santé de l'époque, le docteur Charles Tetaria, pour un petit MCO à Taravao. Le projet était vraiment bien mené, avec des ingénieurs, des géomètres, tout ce qu'il fallait avec l'architecture, la construction, tout était fait. Mais son équipe a perdu les élections et le projet n'a pas été mis en place. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui ce projet traîne dans les cartons…



Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au bout des solutions créatives, nous sommes dos au mur, on a vraiment besoin d'un petit hôpital ou d'une clinique ici. A la Presqu'Île on n'a vraiment pas les mêmes chances qu'à Papeete. Le Schéma d'organisation sanitaire a été rendu et concluait aussi en ce sens. Il n'y a plus de raison d'attendre : on en a trop discuté, il faut y aller !"