Fare Ute : un homme agresse sexuellement une jeune fille

PAPETTE, le 29 mars 2017 - Un homme a été interpellé mardi pour agression sexuelle aggravée. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a agressé sexuellement une jeune fille dans la zone industrielle de Fare Ute. L'homme aurait plaqué la jeune fille contre un conteneur avant de la tripoter et de baisser sa culotte.

Inquiet de ne pas voir sa sœur revenir, c'est son frère qui, parti à sa recherche, a mis en fuite l'agresseur.



La famille de la jeune fille a repéré et identifié l'agresseur et est partie à sa recherche. Elle l'a retrouvé à Punaauia où il aurait trouvé refuge chez son grand-père. Face au raffut fait par la famille de la victime présumée, la gendarmerie a dû intervenir et interpeller l'agresseur présumé.



C'est la DSP qui est allée récupérer le suspect à la gendarmerie de Punaauia mardi. L'homme a été placé en garde à vue par la police nationale, puis soumis à une expertise psychiatrique avant d'être présenté devant le procureur pour une prolongation de garde à vue. Il sera présenté aujourd'hui en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Papeete.