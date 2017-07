Facebook veut transformer son siège californien en "village"

San Francisco, Etats-Unis | AFP | samedi 08/07/2017 - Facebook a dévoilé vendredi un projet pour transformer le siège de la compagnie près de San Francisco en Californie, au coeur de la Silicon Valley, en véritable "village" avec des centaines de logements abordables et des commerces pour ses employés.



Le "campus de Willow" doit permettre d'alléger les problèmes de logement et de transport en commun auxquels font face les employés de Facebook au siège de l'entreprise, a expliqué le vice-président pour les installations mondiales et l'immobilier, John Tenanes.



Le village, dont les plans doivent encore être élaborés avec la ville de Menlo Park, comprendra 11.600 mètres carrés de surface commerciale avec épiceries, pharmacies et autres commerces de quartier.



"En travaillant avec la communauté locale, notre but avec le campus de Willow est de créer un village intégré et mixte qui fournira des services plus que nécessaires, des logement et des moyens de transport ainsi que des bureaux", a poursuivi John Tenanes dans un communiqué publié sur un blog.



Le siège de Facebook est installé sur le site de l'ancien campus de Sun Microsystems, acquis en 2011.



Le géant d'internet a déjà transformé cet espace de bureaux avec des allées entre les bâtiments qui donnent au campus des allures de petite ville.



Facebook a également acheté des terrains voisins et construit une extension conçue par l'architecte Frank Gehry, auteur notamment du musée Guggenheim de Bilbao, en Espagne.



A terme, 1.500 logements seront construits sur le campus de Willow, dont 15% seront proposés à des prix inférieurs au marché, selon M. Tenanes.



Facebook présentera son plan à la ville de Menlo Park dans le courant du mois de juillet. La phase préparatoire doit prendre environ deux ans et la première tranche de construction est prévue pour être complétée en 2021.



