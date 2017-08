Faa'a : une famille expulsée pour loyers impayés

Diana commence à ne plus percevoir les loyers mensuels de 220 000 francs. Ses locataires, un couple et leurs deux enfants, semblent être dans l'impossibilité de payer. "Ils sont en procès contre les douaniers mais ça n'est pas mon souci. Mon souci est qu'ils sont dans ma maison et qu'ils ne paient pas. Chez moi aussi, cela a engendré des conséquences" , continue-t-elle, toujours en colère.



Après plusieurs demandes et des rencontres sous tension, la propriétaire s'engage dans une procédure judiciaire. "D'abord, j'ai envoyé un huissier pour qu'il leur demande de payer, ils ont dit qu'ils allaient payer mais rien ne s'est passé. Alors, j'ai continué au tribunal. En août dernier, le tribunal a ordonné qu'ils sortent. Ils n'ont pas fait appel de la décision." L'huissier apporte le jugement aux locataires. Mais rien ne bouge. Jusqu'à ce jeudi 10 août, où il a fallu procéder à leur expulsion.



Au-delà du temps et des lourdes démarches, Diana regrette le coût de la procédure. "J'ai payé 600 000 francs pour cette journée seulement entre le container pour leurs affaires, l'huissier et le déménagement."



Diana n'attend plus maintenant que tout se termine. Sa maison? Elle veut tirer un trait dessus. "Je n'ai plus envie d'y habiter et de la louer encore moins. J'ai envie de la vendre. C'est passé. Comme si on m'avait bousillé quelque chose qui ne m'appartient plus. Je suis écœurée par la loi." La propriétaire estime sa perte financière à plus de six millions de francs pour les loyers impayés, sans compter les dommages et intérêts et les travaux à faire dans sa propriété.