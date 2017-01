Faa'a : le nouveau complexe sportif Vaitea a été inauguré ce mercredi

FAA'A, le 25/01/2017 - Situé près de l'école Saint-Hilaire, ce nouveau complexe sportif accueille un terrain multi-sports couvert et un dojo pour la pratique des arts martiaux. Financés à plus de 100 millions de francs par le Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), la Délégation pour le développement des communes (DDC) et la commune de Faa'a, ces nouveaux espaces pourront désormais accueillir l'ensemble des sportifs de la ville.



Un terrain multi-sports pour la pratique du volley-ball, du basket-ball et du futsal, et un dojo pour l'enseignement des arts martiaux : la commune de Faa'a a inauguré ce mercredi matin, ses nouvelles structures sportives, en présence du Haut-commissaire, René Bidal.



Situés à Vaitea, à l'école de Saint-Hilaire, ces plateaux sportifs portent le nom de " Frère Dominique-Bernard André ", un des premiers directeurs de l'école de Saint-Hilaire.



Financés à près de 100 millions de francs par l’État au travers du contrat de ville, la Délégation pour le développement des communes (DDC) et la commune de Faa'a, ces nouveaux espaces pourront accueillir l'ensemble des sportifs de la ville.



La première pierre avait été posée le 12 novembre 2015. La superficie totale de la construction représente 624 m², dont 250 m² sont dédiés à la pratique des arts martiaux et 278 m² pour le terrain multi-sports couvert.



" La commune souhaite faire découvrir le judo aux jeunes et développer leurs talents sportifs", indique le communiqué du Haut-commissariat ". Et de poursuivre : " elle a inscrit cette démarche dans le Projet Educatif Local (PEL) qui prévoit la mobilisation de jeunes des quartiers prioritaires. Ils seront accompagnés par des référents et présidents d’associations. Propriétaire des locaux, la commune de Faa’a se chargera de la gestion, tandis que le fonctionnement sera assuré par le Service de l’animation. Les activités menées sont programmées avec l’appui de l’école, des associations de quartier et de l’école de Judo. "



Avant la construction de ces structures, le terrain était utilisé par les enfants de l'école de Saint-Hilaire pour la pratique du sport. " Un espace qui appartenait à la Mission catholique ", explique-t-on du côté de la mairie.