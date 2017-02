Faa'a : le mur de la discorde

En qualité de parent d'élève et de président de l'APE, Levyn Butscher a fait appel à un huissier de justice de Papeete pour constater sur place si danger il y a ou non. En date du 31 mars 2015, l'officier public a noté : "La rivière à cet endroit à la forme d'un S et fait deux courbes à angle droit. Je constate que l'ancien enrochement de la berge côté pharmacie a été doublé par un mur en béton. Ce mur a empiété sur la rivière et a réduit indubitablement la largeur de ladite rivière ainsi que son débit. Côté pharmacie, un muret en béton a été construit, de ce fait la servitude de curage, le long de la berge, ne peut plus avoir lieu."



Quelques lignes plus loin, il ajoute : "Il apparaît que ces travaux ont été faits dans le seul intérêt du centre médical qui a élargi le passage arrière, le long de la rivière, au détriment du débit de celle-ci en cas de fortes pluies."



Le 5 juin 2015, Levyn Butscher ainsi que des parents d'élèves des écoles et l’APE de l'école maternelle publique de Heiri et de l'école élémentaire de Piafau ont formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté attaqué le 5 juin 2015. Suite au rejet implicite de ce recours, l'avocat de Levyn Butscher a formulé une requête devant le tribunal administratif le 13 octobre 2015 afin de faire annuler le décret du conseil des ministres.