Faa'a : l'école Farehei Nui ouverte pour les sinistrés

A la suite de nombreuses inondations dans la commune de Faa'a, le maire et son conseil municipal ont pris un arrêté pour fermer tous les établissements scolaires de la commune lundi 20 février. Devant les nombreux dégâts constatés à la suite du débordement de la rivière à Tavararo, plusieurs maisons situées dans les quartiers Tefana et Hauata ont été inondées. Les familles sinistrées sont en cours de recensement et devraient être relogées dans quelques établissements scolaires de la commune. L'école Farehei Nui cycle 2 située à Puurai a été ouverte à l'accueil des familles depuis dimanche après-midi à 17 hures. En prévision des fortes pluies prévues dimanche soir et lundi et pour des raisons de sécurité, toutes les écoles privées publiques de la commune de Faa'a seront fermées lundi 20 février.