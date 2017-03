Faa'a : l'école Farahei Nui Cycle 3 a été vandalisée mercredi soir

FAA'A, le 17/03/2017 - Dans la nuit de mercredi à jeudi, des individus se sont introduits dans l’école Farahei Nui cycle 3 et ont vandalisé le bureau de la direction ainsi que la cantine. Les voleurs sont notamment repartis avec 50 000 francs, une somme qui devait servir à financer des activités pour les enfants de l'école.



Avant l’ouverture de l’établissement jeudi matin, les femmes de service et la directrice de l’école ont trouvé les fenêtres de la cantine et les portes du bureau de la direction grandes ouvertes.



Plusieurs objets et petits équipements ont été dérobés (télé, haut-parleur, bonbonne de gaz, nourriture, trousseau de clés…). Les voleurs ont aussi pris la somme de 50 000 francs dans la caisse de l’Association des Parents d’Elèves de l’école. Cet argent devait servir à financer plusieurs activités en faveur des élèves.



La police municipale de Faa’a accompagnée de la gendarmerie sont rapidement intervenues pour récolter les premiers éléments nécessaires à l’enquête. La direction de l'établissement a d'ailleurs déposé une plainte contre X.