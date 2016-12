Faa'a : défilé des associations et des chars mardi

FAA'A, le 26 décembre 2016. Seize associations sportives et neuf associations de quartiers avec leurs chars décorés défileront ce mardi.



Les associations sportives seront rassemblées dans le parking extérieur de l’école Vaiaha à 17h30 pour un départ à 18h45 et au Motu Ovini pour les chars à 18h30.



Le thème porte sur l’esprit de Noël et reste libre.



Cette 19e édition du défilé des associations et chars décorés se tiendra le mardi 27 décembre à partir de 18h30 du Motu Ovini à la place de Outuaraea.



Ainsi, les autorités municipales de Faa’a informent leurs administrés et les automobilistes que la circulation routière, sur la route Nelson Mandela sera perturbée.



Dès 18h30, la police municipale avec le concours de la gendarmerie de Faa’a mettra en place un dispositif de signalisation afin de garantir la sécurité de la population.



Pour plus d’informations merci de bien vouloir prendre contact auprès de la Police municipale au 40 50 22 00.