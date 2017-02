Faa'a : Titanui, le fils de Ben Teriitehau, est décédé lors des fortes pluies

Faa'a, le 17 février 2017. L'employé communal de Faa'a, décédé ce vendredi matin, est Titanui Teriitehau, le fils de Ben Teriitehau. Agent technique à la commune de Faa’a, il a péri dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il s’était mis au service de la collectivité et évacuait des déchets qui obstruaient un émissaire.



Le drame s'est passé ce vendredi matin alors que Faa'a était touchée par de fortes pluies comme d'autres communes de l'agglomération de Papeete. Titanui Teriitehau, aussi connu sous le nom de Pita, agent technique à la commune de Faa'a, évacuait des déchets qui bouchaient un émissaire, près du Croissant d'or sur la route de Puurai. " Il était en train de faire son travail courageusement", a expliqué Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement qui s'est déplacé vendredi après-midi à la mairie de Faa'a . "Il dégageait une obstruction sur des écoulements d'eau pluviale. Il a été happé à l'intérieur du siphon. On l'a retrouvé un peu plus loin dans le canal."



Titanui Teriitehau était le fils de Ben Teriitehau, "un grand ami d'Oscar Temaru et de la Polynésie française en général, car il était connu de tout le monde" , a rappelé Jean-Christophe Bouissou. Ben Teriitehau est co-fondateur du parti Tavini Huiraatira. Il est aussi l'architecte qui a conçu la mairie de Faa'a.



Dans un communiqué, le président du Pays a exprimé " sa plus profonde compassion après le décès tragique ce vendredi matin de Titanui Teriitehau". "Le président et l’ensemble du gouvernement présentent leurs plus sincères condoléances à la famille de ce jeune homme et l’accompagnent de leurs prières dans ces moments douloureux ", indique-t-il.



Titanui Teriitehau était âgé d'une trentaine d'années.



Ce tragique accident rappelle que la commune de Faa'a a déjà été endeuillée lors de fortes pluies. En novembre 2009, quatre enfants s'étaient noyés dans un caniveau dans le lotissement Teroma 2, à Faa’a. Ils jouaient sous la pluie lorsqu'ils avaient été entraînés dans un caniveau avant d’être aspirés dans la conduite d’évacuation qui collecte les eaux pluviales. Aucune grille de protection n'était placée devant la buse d'évacuation.



"La sécurité civile a diffusé les précautions que tout le monde doit prendre en considération au regard des enfants et des zones qui sont dangereuses en mer ou sur terre, surtout à proximité des rivières", a souligné Jean-Christophe Bouissou.



Des pluies sont encore attendues ce week-end, la population est donc appelée à rester vigilante.