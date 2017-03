Faa'a : le moniteur de catéchisme agressait sexuellement des mineurs

PAPEETE, le 30 mars 2017 - Un homme âgé de 51 ans a été condamné à un an de prison ferme et deux ans de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement plusieurs mineures en 2004 et 2011.



Un homme de 51 ans comparaissait hier matin devant le tribunal correctionnel de Papeete pour avoir agressé sexuellement à Faa'a plusieurs mineures entre 2004 et 2011 et une majeure courant 1992. L'homme a été condamné à un an de prison ferme et deux ans de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel a par ailleurs interdit au quinquagénaire de travailler avec des enfants. Dès l'ouverture de l'audience, le président du tribunal correctionnel a indiqué au prévenu que cette affaire aurait pu ne pas être correctionnalisée : "C'est une affaire qui aurait pu avoir un autre traitement. " Le prévenu, déjà condamné pour des faits similaires en 2015.



Le parquet le poursuivait pour avoir commis des attouchements sexuels dans la nuit du 30 décembre au 1er janvier 2004 sur deux fillettes de 11 et 12 ans qui dormaient dans le salon familial. L'homme serait venu les tripoter dans la nuit alors qu'elles pleuraient. Le président du tribunal correctionnel n'a pas caché son agacement devant le prévenu qui a indiqué ne pas bien parler le français et avoir besoin de l'assistance d'un traducteur pendant l'audience alors que toutes ses dépositions auprès des gendarmes avaient été faites en français.



En 2011, l'homme aurait de nouveau imposé des attouchements de nature sexuelle à une de ses victimes, âgée de 17 ans lors de ces nouveaux faits. Il se serait glissé dans sa chambre pendant la nuit et aurait glissé la main dans son short.



La mère d'une des victimes a déclaré lors des audiences, "je savais qu'il avait commis des attouchements sexuels sur une de mes nièces. J'étais au courant, c'est moi qui avait appelé ses parents pour leur en parler. Je n'avais pas informé la gendarmerie parce que je considérais que c'était aux parents de le faire." La mère avait également indiqué lors de ses déclarations : " Cet homme est un prédateur, un manipulateur. "

L'homme aurait par ailleurs forcé la sœur de ce témoin à avoir des relations sexuelles. "Il lui a dit que si elle racontait ce qu'il se passait, il allait la rosse r", révélait le témoin aux gendarmes. Si l'homme dit dans un premier temps regretter ce qu'il a fait, il revient rapidement sur ces déclarations quand le juge lui demande si les faits se sont passés comme le déclare la victime. "Pas du tout, les choses ne se sont pas passées comme la victime les décrit", déclare-t-il à la barre.



Le parquet général avait requis cinq ans de prison, dont deux avec sursis, le tribunal a tranché de son côté pour un an de prison ferme et deux ans de prison avec sursis avec obligation de soins.