FIFO : l’équipe lève un coin du voile sur l’édition 2018

PAPEETE, le 16 novembre 2017 - Le festival international du film documentaire océanien (FIFO), c’est des instants de vie saisis, des pans d’histoire mis au jour, c’est de l’humour et des larmes, de l’émotion suscité, des sentiments réveillés. Autant d’ingrédients qui servent à une recette toujours plus appréciée. L’année 2018 s’annonce au moins aussi bonne que les précédents.



L’édition 2018 du Fifo est lancée ! Elle se tiendra du 3 au 11 février à la Maison de la culture. Au total, 53 films documentaires seront projetés. Ils ont des origines diverses de l’Australie à la Russie en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie ou bien encore la Chine ou la Slovaquie, affichent des durées très variables de trois à cent-sept minutes portent sur des thèmes sans comparaison possible. Ils parlent d’écologie, de prison, de culture, de transmission. Ils sont parfois drôles, souvent durs, toujours émouvants.



53 docs retenus



Avant de pouvoir présenter ces 53 films, les membres du comité de pré-sélection ont eu fort à faire. " Nous avons reçu un très grand nombre de films, plus encore que l’année dernière. On est à 147 pour la quinzième édition contre 142 pour la quatorzième ", rapporte Mareva Leu, déléguée générale de l’Afifo. Les membres du comité de pré-sélection les ont tous visionnés, parfois plusieurs fois.



Puis ils se sont retrouvés autour d’une table pour débattre de leurs choix respectifs. " Certains s’imposent comme une évidence ", précise à ce propos Michèle de Chazeaux. Elle compte parmi les membres de ce comité. " D’autres suscitent de longues discussions ", reconnait-elle émue après avoir visionné la bande annonce de l’un des documentaires en compétition. Le Fifo, qui fait vibrer Tahiti chaque année en février, touche au cœur ses acteurs tout au long de l’année.



Une nouvelle fenêtre



Parmi les 53 films documentaires, 14 sont en compétition. Ils seront présentés au jury qui sera présidé cette année par Éric Lavaine. Homme de télévision, de cinéma, scénariste (les Guignols, la série H), réalisateur, producteur… ce dernier a tout fait, ou presque. Il a signé quelques comédies à succès dont L’Embarras du choix, Retour chez ma mère ou Barbecue. " C’est vrai qu’il vient plutôt de la comédie ", constate Miriama Bono, présidente de l’Afifo, " mais c’est tant mieux. Cela changera un peu et apportera un nouveau point de vue ".



Les autres documentaires seront projetés hors-compétition (ils sont 16), lors des "Écrans océaniens" (12 films) et de "Fenêtres-sur-courts" (11 films documentaires courts). Cette dernière sélection est une nouveauté 2018. Face au grand nombre d’inscription de films courts et à la qualité de ces œuvres, les organisateurs ont décidé d’ouvrir une nouvelle fenêtre. Les onze films seront projetés à l’occasion d’une soirée spéciale OFF.



Un nouveau prix a donc été créé. Ce qui porte leur nombre à huit. " En plus du grand prix du jury et des trois prix complémentaires à la discrétion de ce jury il y a le prix de la nuit du court-métrage océanien, le prix Okeanos relatif à l’environnement et la navigation traditionnelle, le prix du public qui porte sur tous les films en compétition et ceux hors-compétition et enfin le prix des films documentaires courts ", liste Miriama Bono.



Des projections gratuite cette semaine



En attendant l’édition 2018, les amateurs vont pouvoir se remettre dans le bain dès cette fin de semaine. À l’occasion du salon du livre qui a lieu du 16 au 19 novembre, des projections gratuites de films de l’édition 2017 du festival international du film documentaire (Fifo) sont proposées à la Maison de la culture. L’occasion de retrouver les bonnes habitudes avant les festivités 2018.