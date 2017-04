Exposition : l’histoire des goélettes amarrée à la mairie de Papeete

Vaihere Tehei, commissaire de l’exposition, a dit s’être inspirée d’un excellent travail de collecte d’informations, de visuels, de témoignages effectué par Jean-Louis Saquet, concrétisé par une publication intitulée "Tahiti 1850-1975, le temps des goélettes". Elle lance un appel à la population, mais aussi à tous les Polynésiens pour apprécier et partager :

- les images de certaines goélettes aujourd’hui disparues du paysage local et dont on ne connaît pas vraiment l'histoire, ni celles des hommes d’ailleurs, notamment ceux qui les ont construites, commandées ou entretenues pour qu’elles puissent desservir des îles éloignées et les relier entre elles ;

- les objets authentiques ou des copies qui rappellent une période pas si éloignée, qui pour certains est encore bien imprégnée dans leurs esprits et pour d’autres complètement inconnue ;

- les panneaux historiques sur la ville et certains bateaux (goélettes, cotres, caboteurs...) qui ont permis les échanges inter-îles…