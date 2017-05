Exposition à l'assemblée : la femme au cœur de l’artisanat

PAPEETE, le 2 mai 2017. La fédération Faa'a i te rima ve’ave’a, présidée par Fabiola Tupana, organise jusqu'au 14 mai dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française, sa 11e exposition-vente artisanale, sur le thème « Te ite rau, faufa’a o te vahine rima’i » (la femme au cœur de l’artisanat).



Cette manifestation, soutenue par le ministère de l’Artisanat accueille plus d’une soixantaine d’artisans de la commune de Faa'a et des îles.



Durant deux semaines, des chapeaux et des paniers en pandanus et en fibres de coco, des objets de décorations en coquillage, des tifaifai, des bijoux en nacre et en coquillage, des robes ou encore des tableaux de sable garniront les tables des exposants.



Deux défilés sont également programmés à 10 heures, les samedis 6 et 13 mai, au cours desquels les artisans dévoileront leurs plus belles créations réalisées lors des journées de concours. Des présentations des robes style « Pomare », des chapeaux en kere ha’ari et des tifaifai brodés pour bébé, sont aussi prévues.



Une animation musicale est aussi programmée les week-ends. Les heures d’ouverture de l’exposition au public sont de 8h à 17h.



Légende

Vous trouverez peut-être des idées de cadeaux pour la fête des mères.